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2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı

İHA

2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da iki hız motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hasanlı Mahallesi istikametinden Şeyh Hamit Mahallesi istikametine seyreden Ali B. (37) idaresindeki 06 BOT 025 plakalı Suziki marka hız motosikleti aynı istikamette seyreden arkadaşı Hasan G. (35) yönetimindeki 68 ACC 180 plakalı Yamaha marka hız motosikleti ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletlerden savrulan 2 arkadaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 arkadaş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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