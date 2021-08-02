Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Aksaray’da demir bariyerlere çarparak kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, AksarayNevşehir karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Emin C. (53) idaresindeki 68 AAR 199 plakalı Volkswagen marka otomobil Gençosman mevkiine geldiğinde virajı döndüğü esnada bariyerlere çarparak kontrolden çıkıp yol kenarında savruldu. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altın alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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