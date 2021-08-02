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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında çocuklardan biri hayatını kaybederken, baba ve diğer oğlu ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Filikçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Ağılı Yaylası istikametinden Filikçi köyü istikametine seyreden Ömer T. (39) idaresindeki Kuba marka plakasız motosiklet, Filikçi köyü istikametinden yaylada bulunan tarlaya giden Mustafa T. (22) yönetimindeki 42 R 0149 plakalı Nissan marka kamyonetle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü baba ve yanında bulunan çocukları 7 yaşındaki M.C.T. ağır yaralanırken, 5 yaşındaki oğlu Cihan Tarhan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve oğlu, ambulansla önce Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve oğlun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cihan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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