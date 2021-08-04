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Park halindeki araçlara çarpan sürücü: “Benim devlete hiçbir sıkıntım yok, alkollüyüm”

İHA

Park halindeki araçlara çarpan sürücü: “Benim devlete hiçbir sıkıntım yok, alkollüyüm”

Aksaray’da park halindeki 2 araca çarpan alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Benim devlete hiçbir sıkıntım yok, alkollüyüm” dedi.
Kaza, Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi istikametinden Ervah Kabristanlığı istikametine giden Hacı Mehmet A. (44) idaresindeki 68 EY 278 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan Adnan E.’ye (31) ait 90 SFB 3 plakalı Kia marka cipe ve Ali Ü.’ye (45) ait 68 DT 695 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Mağdur araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yaptıkları alkol muayenesinde sürücü Hacı Mehmet A.’nın 252 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hasarlı araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

"Moral bozukluğundan dolayı sarhoşum"
Alkollü sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Benim devlete hiçbir sıkıntım yok, alkollüyüm. Moral bozukluğundan dolayı sarhoşum. Kaza yaptım. İmzayı da atıyorum. Çek burayı çek. Çek ulan burayı, var mı başka? İşin gücün rast gelsin kardeşim” dedi.
Aracı hasar gören sürücü Ali Ü. İse, “Ben mesaiye kaldım. Geldim evimin önüne park ettim. Allah’tan bisikletli bir çocuk pedal çevirdi kurtardı. Çocuğu araya sıkıştıracaktı. Ben durduğum halde geldi bana arkadan çarptı. İçmiş gelmiş. Bunda benim bir suçum yok. Önce cipe vurdu. Daha sonra geldi benim arka sol sinyale vurdu” diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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