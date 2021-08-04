Yunus Emre Türkiye Bisiklet şampiyonası başladı



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yunus Emre´yi Anma Yol Yarışları Bisikleti Şampiyonası Aksaray´da başladı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen şampiyona Aksaray Özel İdaresi önünde start aldı. İki gün sürecek şampiyonada 61 kulüpten 265 sporcu yarışacak. Organizasyonun ilk günü sporcular; büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız kızlar kategorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek. Yarışların yapıldığı Aksaray Akın köyü yolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sporcular Özel İdare kavşağından başlayarak Balcı köyüne kadar pedal çevirerek 78 kilometrelik parkurda ter döktü.

Vali Hamza Aydoğdu, ''Türkiye yol bisiklet şampiyonası Aksaray´da Yunus Emre anısına yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bedel çeviriyor ve 47 kilometre gidiş ve geliş ile birlikte 78 kilometre yol yapacaklar" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarış alanında sporcuların görüntüsü

-Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer´in start vermesi

-Yarışlardan görüntü

-Vali Hamza Aydoğdu´un açıklaması

-Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-04 13:05:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.