Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÖNDÜRÜLDÜ

Aksaray'da sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-06 14:05:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.