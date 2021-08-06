Aksaray Belediyesinden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için 2 adet arazöz ve itfaiye aracının yangın bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Yangından zarar gören bölge halkının yanında olmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Dinçer, “Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarını üzülerek takip ediyoruz. Millet olarak yangınların bir an önce kontrol alınmasını ümit ediyoruz. Geleceğimiz ve nefesimiz ormanların daha fazla zarar görmemesi için bizlerde belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunun için gerekli sayıda personeli, itfaiye aracımızı ve arazözlerimizi yangın bölgesine gönderdik. Personellerimiz yangının kontrol altına alınması için çalışmalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine gönderilen su tankı arazözler Antalya’daki çalışmalara destek olurken itfaiye aracı ise Muğla’daki yangınlara müdahale etmeye başladı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, ormanların tekrar yeşertilmesi için ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyasına belediyenin kendi imkanları ile yetiştirdiği fidanlarla birlikte toplam 10 Bin fidan gönderildiği hatırlattı. Orman yangınlarının ülke genelinde büyük bir üzüntü ile karşılandığını ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, orman yangınlarına desteğin son güne kadar süreceğini işaret etti.

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