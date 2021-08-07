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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’ın ilk mahalle konakları hayata geçiyor

İHA

Aksaray’ın ilk mahalle konakları hayata geçiyor

Aksaray’da 1 yıl önce temeli atılan Yeni Mahalle ve HamidiyeAlaca Mahalle Konakları ile çok amaçlı sosyal tesislerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Aksaray Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sosyal ve kültürel yatırımlar arasında yer alan Mahalle Konakları ve Çok Amaçlı Sosyal Tesislerin hizmete açıldığında mahalle sakinlerinin buluşacağı mekanlar haline geleceği belirtilerek, "Mahalle sakinlerinin çok fonksiyonlu olarak kullanmaları için bin 95 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen HamidiyeAlaca Mahalle Konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin içerisinde 2 adet muhtarlık ofisi yer alacak. Proje kapsamında seçkin yayın evlerinin kitaplarının yer alacağı zengin bir kütüphane olacak. Kırım misafirhanesi olarak adlandırılan konaklama bölümünde günlük 4 misafir ağırlanabilecek. Kırım kültürüne ait yöresel ürünlerin sergilenebileceği satış ve tanıtımının yapılabileceği 150 metrekare alana sahip bir salon yer alacak. Aynı anda erkekkadın 40 kişinin ibadet edebileceği mescitler de proje kapsamında hizmete sunulacak. Düğün, nişan ve toplu organizasyonların yapılabileceği 500 metrekare alana sahip bir salon yer alacak. İnşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı projede çevre düzenlemeleri ve iç teçhizatının tamamlanması ile hizmete açılması planlanıyor" denildi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Mahalle Konakları’nın Aksaray’da ilk olma özelliğine sahip olduğunu ifade etti. Başkan Dinçer, pandemi sürecine rağmen inşaat çalışmalarının hızlı ilerlediğini ve sona yaklaşıldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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