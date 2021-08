Aksaray’dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar, orman yangınlarında mağdur olan üretici ve vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 130 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere 133 canlı hayvanı Antalya'nın Korkuteli ilçesine gönderdi.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yangında zarar gören insanları yalnız bırakmamak için bir kampanya başlattı. Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede Tevfik Bozkıl ve Veli Yalvaç isimli vatandaşlar, yangında zarar gören vatandaşlara bir nebzede olsun yardımcı olması için bir kampanya başlattı. Sosyal medyadan duyurusu yapılan bu kampanyaya birçok kişi ilgi gösterirken herkes gücü nispetinde hayvan hibe etti. 130 küçükbaş, 3’te büyükbaş hayvanın toplandığı kampanyada Aksaray Damızlık Keçi Koyun Birliği aracılığıyla koyunlar köylülere dağıtım yapılmak üzere Antalya’nın Korkuteli İlçesine gönderildi.



“Ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Bugün Eskil’in Cumhuriyet Mahallesi’ndeyiz. Ülkemizde çok ciddi bir yangın sıkıntısı var, özellikle Güney illerinde. Antalya’da Aydın’da, İzmir’de Muğla’da olmak üzere. can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Can Kaybı olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz yine zorlu bir süreçten geçerken birlik ve beraberlik, dayanışma örneği gösteriyor. Orada yangın söndüren uçaklarımız, helikopterlerimiz, itfaiye ekiplerimiz, can separene çalışan personellerimiz var. Bizde gidip orada bir kova su dökemiyoruz fakat maddi ve manevi olarak hemşerilerimizin yanındayız. Dualarımızla, desteklerimizle, yardımlarımız onların yanındayız. Bugünde Eskil İlçesi’nde böyle bir kampanya var. Tevfik Bozkıl ve Veli Yalvaç ve köy muhtarımızla birlikte bu program düzenlendi. Bizde Aksaray Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Damızlık Koyun Keçi Birliği olarak onların yanındayız. Böyle bir organizasyonu beraber gerçekleştirdik. Şu an için 130 küçükbaş ve 3’te büyükbaş hayvan Eskilli üreticilerden toplandı ve az sonra Antalya’nın Korkuteli İlçesi’ne doğru yola çıkacak. Milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bu zor günler geçecektir. Bu günleri atlatacağız, bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Küçük bir hediye vermek için güzel bir organizasyon”

Türkiye’de birçok yerde orman yangınları yaşandığını belirte Mustafa Zavlak ise “Yurt dışı organizeleriyle böyle ülkemizi zorda, darda bırakılmak isteniyor. Ülkemiz asla ve asla bunlara müsaade etmeyecek. Ormanlarımız yandığı sürece, oradaki evler, hayvanlar tabiat telef oluyor. Anadolu insanı, çok farklıdır. Bizimde Aksaray’ın Eskil İlçesi özellikle Cumhuriyet mahallemizde Veli Yalvaç ve Tevfik Bozkıl’ın organizesiyle bir kova su dökemezsek de oradaki vatandaşlarımıza bir nebzede olsun yardımda bulunmak için, kendi çaplarında çok güzel bir organizeyle, küçükbaş ve büyükbaş hayvan taleplerinde bulundu. Halkımız esnafımız, çobanlarımız birer koyun verme suretiyle 130 civarında koyun ve 3 adette büyükbaş hayvan olmak üzere 133 hayvanı orada mağdur olan kardeşlerimize küçük bir hediye vermek için bu şekilde bir organize oldular ve hayvanlar toplandı. Şu anda valilimiz, il tarım müdürlüğümüz ve damızlık koyun keçi birliğimizin organizesiyle çok güzel bir program yapıldı. Bu vesileyle Eskil halkının ne kadar kadirşinas bir millet olduğu Anadolu halkının ne kadar kadirşinas bir millet olduğu ortaya çıkıyor. Bu vesileyle yangında can kaybına uğramış vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



“Yangınla mücadelede bizde destek olmak istedik”

Kampanyayı başlatan Tevfik Bozkıl (39), Antalya’da çıkan yangında dolayı kampanya başlattıklarını belirterek, “Bu kampanyaya kendim, 10 adet koyun hibe ettim. Bunu sosyal medyadan paylaştım. Sağ olsun, duyarlı vatandaşlarımız sayesinde şu an için 130 küçükbaş, 3 adette büyükbaş hayvan topladık. Allah izin verirse bunu bugün Antalya’nın Korkuteli İlçesi’ne götüreceğiz. Bize bu kampanyada destek çıkan vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Eskil Kaymakamlığına ve Mahmut Aktürk Başkanıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanyayı yürüten bir diğer isim olan Veli Yalvaç (30), “Ülkemizde olan yangınlardan dolayı bizde katkıda bulunmak istedik. Eskil’de bir kampanya başlattık bu yangına bir su da sen ol diyerek. Çok şükür Eskil halkımız bayağı bir destek verdi, kısa süre içerisinde. Şu an 130 adet küçükbaş, 3 tanede büyükbaş hayvanımız oldu. Bunları da birazdan, arkadaşların vesilesiyle emanetleri teslim edeceğiz inşallah. Allah herkesin hayrını kabul etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.