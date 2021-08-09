Aksaray’da hastane ek binası ve acil servise yeni güzergah yolu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da hastane ek binası ve acil servise yeni güzergah yolu açıldı

İHA

Aksaray’da hastane ek binası ve acil servise yeni güzergah yolu açıldı

Aksaray Belediyesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina ve acil servis yeni giriş kapısı güzergah yolu açıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hastaneye ulaşımın her noktadan sağlandığını ve ulaşımın daha hızlı, güvenli olacağını söyledi.
Aksaray Belediyesi şehir genelinde yolların bakım ve onarımı yaparken uygulama imar planında yer alan imar yollarını da açıyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince, imar planı içerisinde yer alan TOKİ bölgesinden özellikle Ağaçlı Kavşağı başlayan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ve acil servis kapısına bağlantısı sağlanan yolun tamamlanması için çalışma başlatılmıştı. Alt yapı ve üst yapısı tamamlan yolda geçtiğimiz günlerde kaldırım çalışması ile sıcak asfalt serimi de tamamladı. Trafik işaretlemesi ve yol çizgi çalışmasından sonra yol trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni açılan yol ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan daha akıcı, daha rahat ve daha güvenli hale gelen trafik yolunu açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve daha ulaşabilir olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dinçer, “Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile TOKİ Kavşağı ve Ağaçlı kavşağına bağlantısı olan yolu trafiğe açtık. Çift şeritli bölünmüş yol olarak açtığımız yol ile hastanenin trafik yükünü hafiflettik. Ayrıca açılan bu yol ile hastanemizin ek hizmet binası ve acil servis giriş kapısına ulaşım daha hızlı ve kolay hale geldi. Özellikle TOKİ Yunus Emre, Cumhuriyet, Çiftlik, Hasas, Nakkaş mahalleleri gibi bu yol ile bağlantısı olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı kolaylaştı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret
Aksaray’dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
YEREL HABERLER Aksaray’dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Güneş gözlüğü hırsızlığı kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Güneş gözlüğü hırsızlığı kameraya yakalandı
Aksaray’ın ilk mahalle konakları hayata geçiyor
YEREL HABERLER Aksaray’ın ilk mahalle konakları hayata geçiyor
Aksaray’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
Aksaray Jandarmadan köy evine kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray Jandarmadan köy evine kenevir operasyonu