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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasandağı rengarenk paraşütlere ev sahipliği yaptı

İHA

Hasandağı rengarenk paraşütlere ev sahipliği yaptı

Aksaray’da Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından organize edilen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası ve milli takım sporcu seçmelerinin ilk uçuşu 120 sporcunun katılımıyla Hasandağı’nda gerçekleştirildi.
Aksaray Valiliği öncülüğünde THSF ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından organize edilen ve 5 gün sürecek olan Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nın ilk yamaç uçuşu ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen spor kulüplerindeki 120 sporcunun katılımıyla Hasandağı Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde 120 sporcu ve antrenörün hazırlık çalışmasıyla başlayan şampiyonada 120 farklı renkte paraşüt uçuşa hazır hale getirildi. Hasandağı Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapılan törende sporcular ve kulüpleri selamlandı. Ardından bin 870 metre yükseklikteki takeoff alanında paraşütler uçuşa hazır hale getirildi. Antrenörlerin “Pencere açık” talimatı üzerine sporcular rüzgar açısına göre sırayla bin 870 metre yükseklikten uçuşlarını gerçekleştirdi. THSF Sporcu Seçme Başkanlığında görevli antrenörler ise ilk uçuş anından inişe kadar mesafeleri hesaplayarak milli takım seçmelerini de gerçekleştirdi. 5 gün sürecek olan şampiyonada Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular milli takım için seçilmeye devam edilecek.

"Dünyayı Aksaray'da uçuruyoruz"
Aksaray’ın bir şampiyona merkezi haline geldiğini vurgulayan THSF Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, "Bugün burada Türkiye Mesafe Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı yapıyoruz. 120 sporcu katılımımız var ve tamamı Türk kadrodur. Burada Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nı seçiyoruz. Türkiye’deki en üst düzey Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı yapıyoruz. 2013 yılında başladık Aksaray’da, 2013'te festivalle başladık. 2015 yılında Türkiye Şampiyonası yaptık. 2016 yılında Dünya Kupası Ön Elemesi, 2018 yılında Dünya Kupası, 2019 yılın Rusya Açık Şampiyonası Süper Final Test Yarışması ve bu senede yine her iki şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası yapacağız. Bu şu demek, Türkiye’deki en üst düzey şampiyona Aksaray’da ve dolayısıyla Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası da 411 Eylül’de yine Aksaray’da olacak. Dünyayı Aksaray’da uçuruyoruz. Dünyadan 35 ülkeden sporcular katılacak” diye konuştu.

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