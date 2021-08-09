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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası, Aksaray´da başladı

DHA

Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası, Aksaray´da başladı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütleri Mesafe Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 70 ilden 120 sporcu katılıyor.
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen şampiyona Aksaray'da Hasandağı'nda başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, Hasan Dağı'nda 2013 yılında başlayan yamaç paraşütü sporunda bir çok şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Bu yıl da 2 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını anlatan Kahraman, "Aksaray yamaç paraşütü sporunda ilk 3'e, Türkiye'de ise birinci konuma gelmiştir. Bu anlamda çok büyük yol kat ettik. Hasan Dağı artık dünyaca tanınır bir hale geldi. Şampiyonalar için her şeyimiz hazır. Türk Milli takımı bu şampiyonada seçilecek. Bu anlamıyla da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu. 
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcuların  toplanma alanından görüntüsü
-Piste sporcuların hazırlanması
-Yamaç paraşütü ile Hasandağından atlayışlar 
-Sporcuların havada görüntüsü 
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman´ın açıklaması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-08-09 15:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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