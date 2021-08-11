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Başkan Dinçer: “Hasandağı turizmde hak ettiği değeri alacak”

İHA

Başkan Dinçer: “Hasandağı turizmde hak ettiği değeri alacak”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Helvadere Belediye Başkanı Arif Bellikli ile görüşerek, “Hasandağı turizmde hak ettiği değeri alacak” dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray’ın kültür zenginliğinin yanında turizm potansiyelinin yüksek iller arasında yer almasından dolayı turizm yatırımlarını değerlendirmek üzere Helvadere Belediye Başkanı Arif Bellikli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve Nora Antik Kent kazı ekibiyle toplantıda bir araya geldi. Hasandağ ve çevresinde yapılması planlanan turizm yatırımlarının görüşüldüğü toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Dinçer, “Aksarayımız ve Hasandağı bölgemizin turizmde hak ettiği noktalara gelmesi için çalışmalarımız devam edecek. Çünkü Hasandağını çok yönlü ele almamız gerekiyor. Gerek doğa sporları konusunda gerekse kültür turizmi açısında Hasandağ bizim için artı avantajları beraberinde getiriyor” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Helvadere ziyareti sırasında köy meydanındaki kasaba halkı ile sohbet etti.

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