ASÜ’de Enerji yönetimi yol haritası istişare edildi

Türkiye’nin ve dünyanın en çevreci üniversitelerinden birisi olan Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), enerji yönetimine dair yapılan sistemli çalışmalar devam ediyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz Başkanlığında gerçekleştirilen “Enerji Yönetimi Yol Haritası” toplantısında, mevzuat, uygulamalar ve performans göstergeleri gibi hususlarda bilgiler verildi. ASÜ’nün ulusal ve uluslararası ölçekte en çevreci üniversitelerden birisi olduğunu ve bu payenin elde edilmesinde enerji verimliliği konusunun önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Deligöz, “Bu husus geleceğimiz açısından çok önemli. Enerji tüketimini azaltmak, binalardaki verimliliği arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek, enerji tasarrufu potansiyeli arttırmak, eğitim çalışmalarını yönetmek, çevreci uygulamalara dönüşüm Her bir başlık ve alt başlıklara dair kapsamlı çalışmalar yapıyor, belirli aralıklarla da bu çalışmaları değerlendiriyor ve yeni yol haritaları belirliyoruz. Bu noktada kampüste ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik tesisatları, aydınlatma sistemleri, bina sızdırmazlıkları, yenilenebilir kaynaklar gibi geniş bir perspektifte somut projeler yaptık ve yapıyoruz” dedi.

Düzenlenen toplantıda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy ve birim temsilcileri detaylara dair sunumlar yaptı.

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