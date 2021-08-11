Aksaray´daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5'i Afganistan uyruklu 7 kişi, mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu F.N. (19) S.R. (36) M.Ş. (36) M.G. (15), N.G. (30) ile H.Ç. (46) ve Y.D.´nin (36) il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliler, kent merkezindeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Narkotik köpeği `Bixi´nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda; 152 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu ile 1003 hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-11 16:44:39



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