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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Aksaray'da otomobil ile oto kurtarma aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile oto kurtarma aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Gücünkaya Yolu Gücünkaya köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyit Mutlu (32) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı Ford marka otomobil ile Fahrettin B. (38) yönetimindeki 68 ABE 459 plakalı Mitsubishi marka oto kurtarma aracı çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Seyit Mutlu ve yanında yolcu olarak bulunan Nezir Mutlu'nun (34) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan çekici sürücüsü Fahrettin B. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı çekici sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acı haberi alıp olay yerine gelen Seyit Mutlu’nun kayınvalidesi Zahide Mutlu'nun (61) feryadı yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta zorluk çeken Zahide Mutlu, “Seyit’im, oğlum. Oğlumu bir göreyim, yavrumu bir göreyim” diyerek gözyaşı döktü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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