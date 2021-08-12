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Aksaray’da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim

İHA

Aksaray’da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.
Son günlerde yaşanan kazalar başta olmak üzere mal ve can kaybının önlenmesi amacıyla şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine yönelik geniş çaplı denetimler yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri kent genelinde ve özellikle karayollarında uygulamalar yaparak yolcu otobüslerini bir bir denetliyor. Otobüslerin taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, denetimler esnasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolü yaparak süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapıyor.
Jandarmadan yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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