Yamaç paraşütçüleri, Şehit Ömer Halisdemir için uçtular



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da devam eden Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, Şehit Ömer Halisdemir anısına özel uçuş gerçekleştirdi.

Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir için uçtu. 2 saat süren uçuşlarını Niğde´nin Çukurkuyu Beldesine iniş yaparak tamamlayan sporcular Şehit Ömer Halis Demir´in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Sporcular burada şehit Halisdemir'in babası babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, Hasandağı'nda düzenlenen şampiyona kapsamında sporcuların özel ve anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-13 11:27:09



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