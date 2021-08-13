Aksaray'da otomobil şarampole devrildi; ağabey öldü, 2 kardeşi yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü Murat Genç (48) ile ablası Fidan Atılmış (59) yaralandı, ağabeyi Veli Genç (60) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında AksarayNevşehir yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Memleketi Tunceli'den İzmir´e giden Murat Genç yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil, iddiaya göre, dalgınlığı sonucu kontrolünden çıkarak, şarampole uçtu. Kazada Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış ve ağabeyi Veli Genç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Veli Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abla ve kardeşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-13 11:33:37



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