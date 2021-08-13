Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi 



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Fadime Altın (67), ''Aşı olmadığım için koronavirüse yakalandım ve çok pişmanım'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı tabloya göre, koronavirüs vaka sayısı 100 binde 275,68 olan Aksaray, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 61,0 olarak belirlendi. Koronavirüse yakalanıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Fadime Altın ise aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Altın, ''Aşı olmadığım için koronavirüs hastalığına yakalandım ve çok pişmanım. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Benim gibi son pişmanlık fayda etmiyor'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-13 14:02:35



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