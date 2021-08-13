Bu yıl 41 ASÜ öğrencisi Teknofest’e başvuruda bulundu

Türkiye’nin ilk ve tek uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e bu yıl Aksaray Üniversitesinden (ASÜ) 41 öğrenci başvuru yaptı. 2018 yılından bu yana düzenlenen etkinliklere ASÜ’den toplam katılım sayısı 74’e yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, pek çok teknoloji kuruluşunun paydaşlığı ile düzenlenen TEKNOFEST, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan gücünü arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen festivale katılım her geçen yıl artıyor. ASÜ öğrencileri de farklı ekipler kurarak ve farklı çalışma alanlarında projeler üreterek bu önemli etkinlikte yer alıyor. Festivale ilk yıl üç öğrenciyle katılan ASÜ, 2019’da 11, 2020’de ise 19 öğrenciyle katılım sağladı. 2021 yılı için ise 41 öğrenci başvuruda bulundu. Son 4 yıl içinde festivale katılan öğrencisi sayısı da böylelikle 74’e yükselmiş oldu. ASÜ bu yıl 207 üniversite içinde festivale en fazla öğrenciyle başvuruda bulunan üniversiteler arasında 68’inci basamakta yer aldı.

2021 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

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