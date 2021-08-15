Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi

Aksaray’da kırmızı ışık ihlali yapan ve yola kasasında yüklü kumları dökerek trafikte seyreden kamyon sürücüsü polis ekiplerince yakalanırken, tonaj kontrolünde yüzde 20’nin üzerinde tonaj ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücüye ışık ve tonaj ihlalinden 7 bin 672 TL para ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nden Tacin Mahallesi istikametine seyreden 68 AP 490 plakalı Mercedes marka kamyonun Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ışık ihlali yaptığı ve kasasındaki yüklü kumları dökerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kısa sürede Ferhat Ç. (35) idaresindeki kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsünün yola kumlar dökerek seyrettiği polis ekiplerince tespit edilirken, kamyonun yükünün yasal sınırda olup olmadığı kontrolü içi kamyon kantara çektirildi. Burada yapılan tonaj kontrolünde 25 ton yük hakkı bulunan kamyona 31 ton 200 kilogram yük yüklendiği tespit edildi. Kamyon sürücüsüne yük taşımacılığında kural ihlali yaptığı için 7 bin 358 TL para cezası kesilirken, ayrıca kırmızı ışık ihlalinden de 314 TL para cezası kesildi. Kamyonun fazla yükleri boşalttırılarak yoluna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.