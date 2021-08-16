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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da kentsel dönüşümde ilk yıkım başladı

İHA

Aksaray’da kentsel dönüşümde ilk yıkım başladı

Şehre kalıcı eserler üretmek ve modern kent görünümüne kavuşturmak için birçok çalışmaya imza atan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hamidiye Mahallesi için planladığı kentsel dönüşümde ilk binaların yıkım işlemlerini başlattı.
Şehrin merkezinde bulunan Hamidiye Mahallesi Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleri ile kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak ilan edildi. Başkan Dinçer; buraya güvenli, sağlıklı ve modern binalar kazandırmak için kentsel dönüşüm projesi başlattı. 23 bin metrekarelik alanda 650 bağımsız birimin dönüştürüleceği projede ilk olarak mahalleye bilgilendirme ofisi kuruldu. Belediye yetkilileri bilgilendirme ofisinde mahalle sakinlerine bilgi vererek talep toplama işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u sık sık ziyaret ederek Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini istişare etti. Proje üzerinde yapılan tüm çalışmalar hızla ilerlerken gelinen süreçte ilk binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmalarına Belediye Başkanı Evren Dinçer, Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarında ilk olarak 30 yıldır atıl durumda olan ve çirkin görüntü oluşturan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım çalışmalarında basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Hayırlı günler diliyorum bugün şehrimiz için anlamlı bir gün. Şehrimizde daha önceden çalışmasını yaptığımız ve kararlarını aldığımız kentsel dönüşüm sürecinin yıkım çalışmaları için start veriyoruz. Malumunuz Hamidiye Mahallemiz Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bir mahallemizdi. Seçim vaatlerimizden olan bir projemizdi. Şehrimizde bunu yaygınlaştırarak şehrimizin çehresini değiştirmek ve Aksaray’ı yeni bir kimliğe kavuşturmak adına önemli bir adımdı. Bizde göreve geldiğimizde bunun için çalışmalara başladık hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Sayın Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu’nun destekleri ve Sayın Valimizin katkıları ile bu çalışmaları nihayetlendirdik. Bugünde startını veriyoruz. Kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunan alanlarda planlı olarak yıkım işlemleri gerçekleşecek. Toplu Konut İdaremiz ile birlikte süreci takip ederek konutları hızlı bir şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edilecek. Aksaray’ımız için önemli bir gün tarihi bir an diyebiliriz şehrimizin çehresini değiştirecek bir çalışmaya şahitlik ediyoruz. Projemizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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