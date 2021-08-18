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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesi lavanta bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdi

İHA

Aksaray Belediyesi lavanta bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdi

Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulumu yapılan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.
Aksaray Belediyesi, üreticilere alternatif ürün yetiştirme imkanı sunmak ve vatandaşların hoş vakit geçirebileceği alanlar oluşturabilmek amacıyla pilot uygulama olarak 18 Bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirmişti. Mülkiyeti Aksaray Belediyesi’ne ait yaklaşık 20 dönümlük arazide, tıp ve kozmetik sektöründe ciddi bir pazara sahip olan lavanta bitkisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirildi. Şehir merkezine yakın bir noktada oluşturulan lavanta bahçesinde bugün hasat başladı. Lavanta bahçesinde oluşan görsel zenginliği görmek için vatandaşlar aileleri ile birlikte bahçeyi ziyaret ediyor ve fotoğraf çektiriyor. Tarım ve hayvancılık alanında ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan Aksaray’da Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’in girişimleri ile alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ve üreticilere model olması için birçok çalışma gerçekleştiriliyor.
Kentte üretimin geliştirilmesi teknolojik ve bilimsel çalışmalardan yararlanılması için Belediye tarafından üreticiler teşvik etmek için pilot bölgelerde üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Geçen yıl kurulan Lavanta bahçesinden başarılı sonuçlar elde edilmesi ile yeni bir alanda daha üretim faaliyetlerine başlanıldı. Aksaray’da tuzlu su mevkii olarak bilinen noktada topraksız tarım uygulamaları ile ürün yetiştirilecek.
Lavanta bahçesinin şehre renk kattığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, ‘’Şehrimiz, Ülkemizde ve bölgemizde tarımda önde geliyor. Bizlerde şehrimizin potansiyellerini ortaya çıkartmak adına alternatif bir bitkiyi toprakla buluşturmuştuk. Ekiplerimiz mevsim şartlarına göre bahçemizde rutin olarak bitkilerimizin bakım çalışmalarını yaptılar. Şehrimizde çok güzel bir görüntü oluşturdular. Vatandaşlarımızda bu güzellik karşısında karşılıksız kalmayarak bahçemizi sıkı sık ziyaret ediyorlar. Bugün özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerine başladık. Bu uygulamamız yöre halkına örnek olacak nitelikte oldu” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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