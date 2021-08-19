Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya´dan gelen kardeşi ikna etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya´dan gelen kardeşi ikna etti

DHA

Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya´dan gelen kardeşi ikna etti


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'a yaşadığı Almanya´dan izne gelen Bilal Koçak, koronavirüs aşısı olmaktan korkan ablası Elife Kurnaz (68) ile kuzeni Miyase Kurnaz´ı (65) ikna etti. Kurnaz, "Bu zamana kadar aşıdan korktuğum için olmadım. Almanya´dan izne gelen kardeşim beni ikna etti. Aşı sonrası korkulacak bir şey olmadığı gördüm" derken, Koçak ise "Ablam ve kuzeni iğneden korktukları için aşı olmamışlar. Kulaktan dolma bilgiler olduğu için aşıya yanaşmamışlar. Onlara aşıyı detaylı anlatarak ilk doz aşılarını yaptırdım" dedi. 
Almanya´dan memleketi Aksaray´a izne gelen Bilal Koçak, ablası Elife Kurnaz ile kuzeni Miyase Kurnaz´ın koronavirüs aşısından korktukları için yaptırmadıklarını öğrendi. Kendisinin Almanya´da 3 ay sıra bekledikten sonra ikinci dozunu ancak olabildiğini söyleyen Koçak, "Türkiye´deki aşı şartları yurt dışında yok. Allah herkesten razı olsun. Ben şehir merkezine geldiğimde aşı olan vatandaşları görünce köyden ablamı ve amcasının kızını ikna edip aşıya getirdim. Ablam ve kuzeni iğneden korktukları için aşı olmamışlar. Aşı hakkında bilgileri yokmuş. Köyde kulaktan dolma bilgiler olduğu için onlara aşıya yanaşmamışlar. Onlara aşıyı detaylı anlatarak ilk doz aşılarını yaptırdım" diye konuştu. 
`KORKULACAK BİR ŞEY OLMADIĞI GÖRDÜM´
Bilal Koçak´ın aşı olmaya ikna ettiği ablası Elife Kurnaz ise "Bu zamana kadar aşıyı korktuğum için olmadım. Almanya´dan Aksaray´a izne gelen kardeşim bana yurt dışında iki aşısını olduğu söyleyerek beni ikna etti. Köyden şehir merkezine getirerek ilk doz aşımı yaptırdı. Aşıyı oldum, korkulacak bir şey olmadığı gördüm" dedi.
`AŞI OLDUĞUMU BİLE HİSSETMEDİM´
Elife Kurnaz ile aşıdan korkarak sürekli erteleyen kuzeni Miyase Kurnaz da "Bu zamana kadar aşımızı korktuğumuz için ertelemiştik. Bizleri yurt dışından gelen Bilal ikna etti. Kendisi aşıyı olduğunu, hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Bizi arabasıyla köyden getirip, aşımızı yaptırdı. İnanın aşı olduğumu bile hissetmedim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-08-19 10:34:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Altınsoy: “Sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Sağlık alanında büyük yatırımlar ...
Aksaray Belediyesi lavanta bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi lavanta bahçesinde ilk hasadı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.