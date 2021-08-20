Tuğçe Kandemir’in konserinde 15 bin fidan toplandı

Pop müziğin sevilen ismi Tuğçe Kandemir Aksaray Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği konser organizasyonu ile Aksaraylı sevenleriyle buluşurken, cemiyet ve sponsorlar tarafından yangın bölgelerini tekrar yeşertmek için 15 bin fidan toplandı.

Aksaray’da Gazeteciler Cemiyeti tarafından ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir konseri düzenlendi. Bir tesisin kır bahçesinde düzenlenen konserde gençler doyasıya eğlendi. Pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, sesi, sempatik kişiliği ve sahne performansı ile gönülleri fethetti. Kır bahçesini dolduran yüzlerce kişi hemen her şarkıda Kandemir’e eşlik etti. Tuğçe Kandemir, 15 bin fidan bağışının gerçekleştirdiği konserde dinleyicilerinden de fidan desteği istedi. 68 bin fidan hedefinin olduğu konserde fidan desteği çığ gibi büyüdü. Aksaray Belediyespor yönetimi tarafından ünlü popçuya isminin yazılı olduğu forma ve atkı hediye edildi. Aksaray’dan her zaman geçtiğini belirten Tuğçe Kandemir, “Yağmur” isimli parçasını severleriyle birlikte seslendirdi.

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