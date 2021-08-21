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Aksaray Belediyesi 414 çocuğu sünnet ettirdi Sünnet olan çocuklar araç konvoyunda gezip gönüllerince eğlendi

İHA

Aksaray Belediyesi 414 çocuğu sünnet ettirdi Sünnet olan çocuklar araç konvoyunda gezip gönüllerince eğlendi

Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde 37’si özel olmak üzere toplam 414 çocuk için eğlence töreni gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 37’si özel çocuk olmak üzere toplam 414 çocuk belediye tarafından sünnet ettirildi. Sünnet kıyafetleri giydirilen 414 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirilirken, şölen kapsamında otobüs ve araçlara bindirilen çocuklar konvoy eşliğinde bilim merkezinden Kılıçaslan Parkı'na kadar gezdirildi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de katıldığı konvoyun ardında parktaki programda sünnet çocukları ve vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Ardından çocuklar müzik eşliğinde konser havasında gönüllerince eğledi.

“Aksaray Belediyesi olarak güzel bir programa imzamızı atıyoruz”
Programda bir açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evre Dinçer, sünnet şöleninin geleneksel hale getirildiğini belirterek, “Bugün Aksaray Belediyesi olarak güzel bir programa imzamızı atıyoruz. Geleneksel Aksaray sünnet şölenini organize ettik ve buğu de 414 tane çocuğumuza Aksaray merkez, köy ve beldeler dahil olmak üzere 37’si de özel çocuğumuz, otizmli çocuğumuz. Bu çocuklarımıza daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz sünnet faaliyetinin bugün törenini, eğlencesini düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir katılım var. Hemşerilerimiz rağbet gösterdiler. Bugün onlarla beraber olacağız ve bugünü onları ileriki yaşlarında unutmayacağı bir gün olarak yad edeceğiz inşallah” dedi.
Sünnet olan çocuklar ve aileleri ise Belediye Başkanı Dinçer’e teşekkür ederek, “Başkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun” dediler.

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