Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Konya karayolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sedat R. idaresindeki 42 PT 851 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Ayhan G. yönetimindeki 68 AAN 568 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Gülizar G,, Emine A. ve Halil İbrahim G. yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat R.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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