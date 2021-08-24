Aksaray’da 2 milyon 700 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda yapılan aramada 2 milyon 700 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine S.A. isimli şahsın yönetimindeki tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırda yaptığı aramada dorse içindeki koliler içine gözlenmiş 2 milyon 700 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Makaronlara KOM ekiplerince el konulurken, araç sürücüsü S.A. ve yanında yolcu olarak bulunan S.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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