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ASÜ öğrencilerinin 3'te 2'si çalıştığı kurumdan iş teklifi alıyor

İHA

ASÜ öğrencilerinin 3'te 2'si çalıştığı kurumdan iş teklifi alıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri henüz eğitim süreçlerinde iş hayatıyla tanıştıran ve eğitimle hayatın bir kesişen kümesi olarak değerlendirilebilecek Ortak Eğitim Programının başarılı şekilde ilerlediğini söyledi.
Ortak Eğitim Programını uygulayan ilk devlet üniversitesinin ASÜ olduğunu anımsatan Rektör Şahin, yakın geçmişte YÖK’ün, “İşletmede Mesleki Eğitim Dersi” adıyla benzeri bir uygulamayı tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi. ASÜ’deki uygulamaların son durumuna ilişkin bilgiler veren Prof. Şahin, Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile başlayan sürecin diğer fakülte ve meslek yüksekokullarını da içerecek biçimde geliştirildiğini dile getirdi. 2018 yılından bu yana Ortak Eğitim Programına 400 öğrencinin dahil olduğunu ve bu öğrencilerin yaklaşık 3'te 2'sinin çalıştığı kurumlardan iş teklifi aldığını belirten Rektör Şahin, “İş teklifi alan ve şartlarda anlaşan öğrencilerimiz çalıştıkları fabrika ve firmaların daimi personeli oldular. Salgın koşulları nedeniyle 2020 yılı sektörler açısından sorunlu geçti ancak programın aksamaması için paydaşlarımızla birlikte üst düzeyde gayret gösterdik. Bu süreçte de pek çok öğrencimiz iş sahibi oldu ve çalışma hayatına başladı” dedi.
Şu ana değin Ortak Eğitim Programına dâhil olan ve protokol imzalanan firma sayısının 127 olduğunu ve bu sayının giderek arttığını da kaydeden Prof. Dr. Şahin, farklı sektörlerin temsilcileriyle programı geliştirmeye dair görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.
Ortak Eğitim Programı, belli bir not ortalamasına sahip olan öğrencinin dilemesi durumunda, dördüncü sınıfı okulda değil doğrudan sahada, firmalarda çalışarak mezun olmasının ve iş deneyi kazanmasının yolunu açan bir uygulama olarak biliniyor.

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