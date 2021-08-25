Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde hayvan hakları örgütü üyesi iki Alman turist kadın, yaralı kedi buldu. Kediye işkence yapıldığını düşünen turistler sosyal medya üzerinden harekete geçerken, hayvana bir köpeğin saldırdığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan kediye Alman bir çift sahip çıktı

Geçen pazar günü Sultanhanı ilçesine ziyaret eden iki Alman turist, yaralı bir kedi buldu. Bu sırada turistlerin yanına gelen Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, kediyi teslim alarak tedaviye götürdü. Kediye işkence yapıldığını düşünen turistler sosyal medya üzerinden farklı ülkelerdeki hayvanseverlerle iletişime geçti. Kedinin tedavisini yaptıran Solak, kendisiyle irtibata geçen hayvanseverler vasıtası ile 'Sinba' adını verdiği kediyi Ankara´ya götürdü. Ankara´da kediyi teslim alan Tülay Çakmak, hayvanı Almanya´nın Bavyera eyaletinde yaşayan Alman bir çifte sahiplendirdi. Pasaport işlemleri için İstanbul´a götürülen Sinba, daha sonra Almanya´ya gönderilecek. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-25 15:54:36



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