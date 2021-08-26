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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da mobil aşı ekipleri köy köy dolaşıp aşı yapıyor

İHA

Aksaray’da mobil aşı ekipleri köy köy dolaşıp aşı yapıyor

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıkladığı tabloya göre vaka sayılarının artış gösterdiği Aksaray’da valilik öncülüğünde Covid19 ile mücadele kapsamında köylerde aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda köylere giderek vatandaşlarla görüşen sağlık ekipleri, hem bilgilendirme yapıyor hem de vatandaşların aşısını yapıyor. Köylerde muhtarlık aracılığıyla toplanan vatandaşlar, Covid19’a karşı korunmak için ilk olarak SMS onay kodu alarak aşı seçeneği yaptı. Kimi vatandaşlar ilk doz aşıyı olurken, kimi vatandaşlar ise 2 ve 3. doz aşılarını yaptırdı. Sadece 205 kişinin aşılandığı Acıpınar köyünde 65 yaş üstü vatandaşların aşı programları da denetlendi. Aşı kampanyasında randevu sistemi kaldırılırken, vatandaşlar kimlik ve iletişim bilgileri ile sağlık görevlilerine müracaat etti. Hayat Eve Sığar uygulaması ve ENabız Sistemi üzerinden aşı sorgulaması yapılarak uygun görünen vatandaşlar, sırasıyla barkot kaydı ile aşılarını oldu. Köylerde yaşayan vatandaşların kente gelme noktasında yaşadıkları ulaşım sorunu nedeniyle vatandaşların işini kolaylaştırmak ve sağlık faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak adına aşı programının devam edeceği öğrenildi.

STK’ların desteklediği programa vatandaşlar ilgi gösterdi
Aşı programını desteklediklerini ve köyde yaşayan vatandaşların aşıya ilgi gösterdiğini belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, köyde yaşayan vatandaşların ulaşım ve iletişimde olumsuzluklarla karşılaştığını belirterek, “Hem ilimizde, hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla birlikte Halk Sağlığı Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte bugün Acıpınar köyünde Covid19 aşı programına katıldık. Biz de sivil toplum örgütü olarak bu programı destekliyoruz. Tabii köylerde insanların vakit bulamaması, şehre gidememeleri, yaz aylarında hasat zamanı olduğu için randevu noktasında sıkıntı çekmeleri bizi böyle bir kampanyaya itti. Randevu yok, beklemek yok. Hiçbir sıkıntı olmadan aşılarımızı yaptırıyoruz. Acıpınar köyünde 205 civarında insanımıza Covid19 aşı uygulaması yaptık. İnşallah diğer köylerde bu aşı uygulaması devam ederse bizler de bu programa destek vereceğiz” dedi.
Torunu 19 yaşındaki Vahide ile gelerek aşısını minibüsün içerisinde olan 85 yaşındaki Vahide Koç, “Devletimize şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Köyümüze, milletimize hayırlı olsun. Başka ne diyeyim. Her şeyimizi veriyor. Vazifelerimizi yapıyor, hizmetlerimizi yapıyor Allah razı olsun. Başka ne diyeyim” diye konuştu.
80 yaşındaki Ahmet Zengin ise, “Hizmetlerden dolayı hepinize candan teşekkür ediyoruz Acıpınar halkı olarak. Daha ne yapayım. Bundan iyi hizmet verilmez. Teşekkür ediyorum hepinize, canla başla bizim için çalışıyorsunuz. Hepinize candan teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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