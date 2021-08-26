Aksaray Valisi Aydoğdu: “Biz gençleri anlamazsak bizim bir geleceğimiz olmayacak”

Aksaray’da gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin 81 ilinden 120 öğrencinin katıldığı ‘Gençlik ve Tarım Kampı’nda konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Biz gençleri anlamazsak bizim bir geleceğimiz olmayacak” dedi.



Geçtiğimiz haftalarda Aksaray Valiliği öncülüğünde ‘Yunus Emre Yazarlık Kampı’ ve ‘Uzay ve Astronomi Kampı’nın gerçekleştirildiği Aksaray’da bugün de ‘Gençlik ve Tarım Kampı’ başladı. Hasandağı mesire alanı Bozkurt Düzlüğü'nde gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 120 öğrenci katıldı. Gelen öğrenciler ilk olarak çadırlarını kurarak kampa başladı. Ardından kampa katılan tarım uzmanları tarafından öğrencilere geniş çaplı bilgiler verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen kampta öğrenciler hem bilgilendi hem de sektör bazında merak ettikleri soruların cevaplarını aldı.



“Gençlerimize hiçbir şekilde sırt çevirmemeliyiz”

Tüm kurum ve kuruluş müdürlerinin katıldığı kampta bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gençlerin ve gençliğin önemine değinerek, “Gençler burada kendilerini buluyorlar, mutlu oluyorlar, doğal bir ortam. Hiçbir baskı hissetmiyorlar ve böylesine bir ortamda kendilerini ifade etme, kendilerini bulma dönemi diye düşünüyorum bunu. Bu arkadaşlarımız kendi illerine gittiği zaman Aksaray ve Aksaray’ın güzelliklerini anlatıyorlar. Gençler üzerine çok ciddi araştırmalarla onları anlamaya çalışıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Biz gençleri anlamazsak bizim bir geleceğimiz olmayacak. Onun için bizim gençleri çok iyi analiz etmemiz, anlamamız ve idrak etmemiz lazım. Onları suçlayarak, iterek, ötekileştirerek, karşımıza alarak hiçbir şekilde hiçbir şey kazanamayız. Gerçekte gençlerimiz çok idealist, vatanlarını, topraklarını seviyorlar. Ama bu sevgilerinin de bizim tarafımızda bilinmesini istiyorlar. Onun için biz bu gençlerimize hiçbir şekilde sırt çevirmemeliyiz, onları anlamaya çalışmalıyız” dedi.

Kamp 4 gün boyunca devam edecek.

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