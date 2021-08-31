Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken düşen Feyza, taburcu oldu

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen zihinsel engelli Feyza B. (20), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Feyza B., evde yalnız başınayken birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmek istedi. Feyza B., bu sırada çarşafın kopması sonucu kömürlüğün üzerine düştü. Yaralanan Feyza B., çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında doku zedelenmeleri olduğu saptanan Feyza B., tedavisinin ardından dün gece taburcu oldu.

Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-08-31 11:35:56



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