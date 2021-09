Fosseptik çukuruna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Lunapark'taki ölümde son an! Akılalmaz iddia!

Aksaray’da fosseptik çukuruna düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çakmak'a (43) ait at evin bahçesinde dolaştığı sırada bahçeye fosseptik gideri içi açılan çukura düştü. Atın çukura düştüğünü fark eden sahibi Bayram Çakmak, bir süre kendi imkanlarıyla atı kurtarmaya çalıştı. Atı düştüğü çukurdan çıkaramayan Çakmak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatla çukurdaki atı çekerek kurtardı. At sahibine teslim edilirken Çakmak ekiplere teşekkür etti.

