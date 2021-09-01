Foseptiğe düşen atı, itfaiye kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -AKSARAY'da foseptiğe düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5377 Sokak'ta meydana geldi. Bayrak Çaylak'a ait at, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Çaylak, atı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye aracıyla atı foseptikten çıkarıp sahibine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-01 12:15:36
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