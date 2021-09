Tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da muhteşem bir ilk

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da valilik tarafından geliştirilen proje ve girişimlerle Tarım Lisesi yapılacak.

Birçok alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de Türkiye’nin parlayan yıldızı ve İç Anadolu’nun tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu öncülüğünde geliştirilen projelerle sektörel çalımalar ve gelişmeler hızla sürüyor. Ülke genelinde 7 ayrı ürünüyle ilk 10’da yer alan Aksaray şimdi eğitimöğretime verdiği önemle bir ilke imza atarak ‘Tarım Lisesi’ açma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil İlçe Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal protokolü imzalayarak ilk adımı attı. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak tarım lisesi hem ülke ekonomisine hem de Aksaray ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Tarım lisesi ayrıca eğitim ve öğretimle üreticileri sektörel bazda daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirmeye yönlendirecek. Bitki üretimi, hayvan sağlığı ve tarım makineleri bölümlerinin yer alacağı tarım lisesi bu sene 37 öğrencisiyle eğitimöğretime başlayacak. Önümüzdeki yıl ise tamamlanan binasında artan öğrenci sayısıyla eğitimini sürdürecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’ın her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da ciddi büyüklükte bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Aksaray halkının büyük fedakarlık ve emekle üstesinden gelemeyeceği bir işin olmadığını söyledi. Kent genelinde tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin var gücüyle her şeye rağmen bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, pes etmeden çalışmaya devam ettiğini belirten Vali Aydoğdu, “Bizde Aksaray Valiliği öncülüğünde tüm kurum, kuruluş, STK ve odalarımızla birlikte üreticilerimizin bu fedakarlığına destek olmaya çalışıyoruz. Aksaray’ımız gerçekten tarım kenti. Tarımın her alanında son derece verimli ve kaliteli üretimiyle ülkemizde en iyi noktalarda yer alıyor. Üreticilerimizin fedakarca oluşturduğu bu güzel çalışmaya bizde devletin bir eli olarak var gücümüzle destek veriyoruz. Tarımın başkenti Aksaray’da tarım meslek lisesi açarak teorik ve uygulamalı tarımı birleştirerek bir eğitim modeli oluşturacağız. Çiftçilerimiz daha bilgili yetişecek, üretimde kalite ve artış sağlanacak ülke ekonomisine ilimize katkıları önemli olacak” diye konuştu.

