Tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da muhteşem bir ilk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da muhteşem bir ilk

İHA

Tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da muhteşem bir ilk

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da valilik tarafından geliştirilen proje ve girişimlerle Tarım Lisesi yapılacak.
Birçok alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de Türkiye’nin parlayan yıldızı ve İç Anadolu’nun tarım ve hayvancılık kenti Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu öncülüğünde geliştirilen projelerle sektörel çalımalar ve gelişmeler hızla sürüyor. Ülke genelinde 7 ayrı ürünüyle ilk 10’da yer alan Aksaray şimdi eğitimöğretime verdiği önemle bir ilke imza atarak ‘Tarım Lisesi’ açma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil İlçe Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal protokolü imzalayarak ilk adımı attı. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak tarım lisesi hem ülke ekonomisine hem de Aksaray ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Tarım lisesi ayrıca eğitim ve öğretimle üreticileri sektörel bazda daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirmeye yönlendirecek. Bitki üretimi, hayvan sağlığı ve tarım makineleri bölümlerinin yer alacağı tarım lisesi bu sene 37 öğrencisiyle eğitimöğretime başlayacak. Önümüzdeki yıl ise tamamlanan binasında artan öğrenci sayısıyla eğitimini sürdürecek.
Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’ın her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da ciddi büyüklükte bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Aksaray halkının büyük fedakarlık ve emekle üstesinden gelemeyeceği bir işin olmadığını söyledi. Kent genelinde tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin var gücüyle her şeye rağmen bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, pes etmeden çalışmaya devam ettiğini belirten Vali Aydoğdu, “Bizde Aksaray Valiliği öncülüğünde tüm kurum, kuruluş, STK ve odalarımızla birlikte üreticilerimizin bu fedakarlığına destek olmaya çalışıyoruz. Aksaray’ımız gerçekten tarım kenti. Tarımın her alanında son derece verimli ve kaliteli üretimiyle ülkemizde en iyi noktalarda yer alıyor. Üreticilerimizin fedakarca oluşturduğu bu güzel çalışmaya bizde devletin bir eli olarak var gücümüzle destek veriyoruz. Tarımın başkenti Aksaray’da tarım meslek lisesi açarak teorik ve uygulamalı tarımı birleştirerek bir eğitim modeli oluşturacağız. Çiftçilerimiz daha bilgili yetişecek, üretimde kalite ve artış sağlanacak ülke ekonomisine ilimize katkıları önemli olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Elif, 55 kadını iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Elif, 55 kadını iş sahibi yaptı
Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
YEREL HABERLER Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı ...
Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı
YEREL HABERLER Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı
Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Başkan Dinçer hal esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dinçer hal esnafı ile bir araya geldi
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Jandarmadan tarım işçisi kadınlara KADES eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan tarım işçisi kadınlara KADES eğitimi
Hafif ticari araç atarak tarlaya yuvarlandı: 1 ölü 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç atarak tarlaya yuvarlandı: 1 ölü ...
Foseptiğe düşen atı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen atı, itfaiye kurtardı
Fosseptik çukuruna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Fosseptik çukuruna düşen at itfaiye ekiplerince ...
2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da 2. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü restore ediliyor
YEREL HABERLER Aksaray'da 2. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü restore ...
6 ülkeden 30 öğrenci “Sıfır Günü” kapsamında ASÜ’de buluştu
YEREL HABERLER 6 ülkeden 30 öğrenci “Sıfır Günü” kapsamında ASÜ’de ...
Kantarda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kantarda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken düşen Feyza, taburcu oldu
YEREL HABERLER Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken düşen Feyza, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.