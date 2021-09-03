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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor

İHA

Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor

Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezlerinde cam füzyon kursları ile günlük hayatta kullandığımız atık şişeler ve camlar eritilerek sanata dönüşmesi başarılı bir şekilde uygulanıyor.
Çevre ve doğa bilinci ile estetiğin uyumlu bir şekilde uygulandığı cam füzyon sanatında atık şişeler, hediyelik eşya olarak vitrinlerdeki yerini alıyor. Aksaray Belediyesi AKMEK Merkez binası başta olmak üzere Kadın Aktivite Merkezlerinde verilen birçok kurs sayesinde Aksaraylı hanımlar yeteneklerini sergilemenin yanı sıra yaptıkları sanat eserleri ile ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. AKMEK bünyesinde düzenlenen farklı branşlardaki kurslar arasında yer alan Cam füzyon kursunda, günlük hayatta kullandığımız atık şişeler ve camlar fırında 750900 C derecede eritilerek estetik tasarım ile sanata dönüşüyor. Tüm sanat dallarında olduğu gibi cam füzyon sanatı da büyük sabır ve emek istiyor öyle ki bir çizimin ortaya çıkması ve işin yapımı haftalar sürebiliyor. Cam füzyon kursuna kayıt yaptıran kursiyerler, kurslarda kullanılacak malzemelerin teminini kolaylıkla sağlıyor. Çünkü cam ve el işçiliği olan füzyon sanatında kullanılan malzemeler atık şişe ve camlardan oluşuyor.

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