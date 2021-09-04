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Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız (2)

DHA

Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız (2)


BİZİM SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE ESER SİYASETİ VARDIR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nın ardından Aksaray Belediyesi tarafından yapılan külliyenin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yükselişinin yüzyılı olacağını belirterek, ''Türkiye bir taraftan Akdeniz'de petrol buluyor. Bir tarafta Karadeniz'de doğalgaz buluyor. Bir taraftan kendisine dışardan gelen terör saldırılarına karşı son derece güçlü cevapları veriyor. Dünyanın her yerinde adından bahsedilen, ilginin olduğu bir noktadayız. Ümit ediyoruz ki hem bölgede barışın sağlanması mümkün olacak hem Türkiye güçlü ülke olarak yoluna devam edecektir'' dedi. 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise siyasetlerinin merkezinde eser siyaseti bulunduğunu belirtti. Bakan Gül, şunları söyledi:
''Bizim siyasetimizin merkezinde, eser siyaseti vardır. Bir kimlik siyasetiyle, ötekileştirerek, kavga siyasetiyle, polemik siyasetiyle bizim işimiz yok. Bizim işimiz bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyarım, Aksaray'a bir eser daha nasıl inşa ederim bunun derdiyle gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Hem merkezi anlamda hem de yerel anlamda bu siyasetimizi biz milletimizle beraber inşa ediyoruz.''
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK 
Bakan Gül beraberindeki Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Burada partililere seslenen Gül, terörle mücadelenin süreceğini belirtti. Gül, ''Türkiye, bölgesinde ve dünyada oyun kurucu hale gelmiştir. Ülkemizin huzurunu ve birliğini bozmak isteyen terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakan bir hale gelmiştir. Terörü kaynağında, merkezini kurutma politikamızda ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hiçbir anne evladından, hiçbir evlat annesinden ayrı kalmasın diye Fırat'ın, Dicle'nin çocukları çakallara, kurtlara yem olmasın diye terörle mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.
AFGANİSTAN İŞGALLERİ OLMASIYDI TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAZDI 
Numan Kurtulmuş da konuşmasında Afganistan'da yaşanan olaylara değindi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
''Herkes Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin ne kadar doğru olduğunu söylüyor. Ama şu soruyu kimse sormuyor ? Ya siz 20 yıl Afganistan'ı işgal ettiniz?  Kimse dönüp Ruslara sormuyor? 1979'dan itibaren neden siz Afganistan'ı işgal ettiniz. Terör örgütleri. Çok açık söylüyorum. Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı önce Ruslar, sonra Amerikalılar tarafından işgal olmasaydı, ne DEAŞ'tan bahsedilebilirdi, ne Taliban'dan bahsedilebilirdi. Terör örgütlerinin ana rahmi olan yabancı işgalleridir. Eğer Suriye'de emperyalistlerin ortaya koydu şu vekalet savaşları olmasaydı PYD'yi başımıza kim bela etti ? DEAŞ denen unsur, bir haftada geldi 80 bin kişi Suriye'nin en batısından Kerkük ve Musul'a kadar geldi. Ellerindeki silahı kim verdi? Şimdi diyorlar ki 78 milyar dolar Amerikalıların silahı, Taliban'ın eline geçmiş. Be kardeşim 78 milyar doları Afganistan'ın tüm sağlık sorunları çözerdiniz, bütün eğitim problemlerini hallederdiniz. Ama siz Afganistan'ın tüm yer altı ve yer üstü kaynakları sömürmek için işgali orada bir araç kullandığınız ve Afganistan halkının geleceğini çaldınız. Gelin Suriye'ye bu kadar zulüm ve parçalanmışlığın sebebi nedir? İşte bütün bunlardan dolayıdır. ''DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-09-04 18:06:39

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