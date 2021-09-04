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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık”

İHA

Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Covid19 ile mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin, “Türkiye G20 ülkelerinden, USD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir” dedi.
Önder İmam Hatipliler Derneği’nin Aksaray’da düzenlenen 18. Kurultayına katıldıktan sonra bir dizi toplantı ve ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi. Kentin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin üretildiği toplantıda son 2 ay içerisinde meydana gelen sel ve yangın olaylarında Türkiye’de devletin tüm birimlerinin, tüm kurumlarının özveri ile çalıştığını belirtti. Son 1 buçuk yıldır Covid19 ile mücadele Sağlık Bakanlığı’nın etkin rol üstlendiğini aktaran Kurtulmuş, aşılamada birçok ülkenin Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirtti. Aşılamada kurumlara ve vatandaşlara aşı tavsiyesinde bulunan Kurtulmuş, sağlık kuruluşlarının Aksaray’da gayretle çalışması gerektiğini de not düştü. Sanayileşme ve sanayinin ekonomik durumunu değerlendiren Kurtulmuş, Aksaray’daki sanayi işletmelerine borçların ertelenme süreçlerini ve mali işleyişleri anlattı.

"Esnafın korunması 78 kalemde desteklendi”
Aksaray’ın sanayi potansiyelini ve vergi ile borç desteklerini anlatan Kurtulmuş, “Bugün işte öğrendim ki bizim burada 220 sanayi kuruluşumuz var. Aksaray’daki Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş yerlerinde, bu çok büyük bir güçtür. Buradaki tesislerimizin her biri varlığını koruması, varlığını artırarak bu süreçten kuvvetli bir şekilde çıkması inşallah hedefimizdir. Diğer taraftan da şuna dikkat ettik. Türkiye’de bir de orta küçük esnafın korunması bununla ilgili borçların ertelenmesi, vergilerin ertelenmesi yeni kredilerin verilmesi vesaire çeşitli kalemlerde 78 kalemde desteklendi. Bunların toplam maliyeti 120 milyar TL tutuyor. Dolayısıyla bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi” dedi.

“Aşılamada dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz"
Ekonominin hemen ardından aşılanmaya dikkat çeken Kurtulmuş, “Aşılama meselesinde yine dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz. Türkiye G20 ülkelerinden, USD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir. Maalesef artık çok marjinal hale gelmekle birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığının propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Buradan bir kez daha sizler vasıtasıyla bütün Aksaraylı kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tabi kimse zorla aşılanamaz. Ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun. Çünkü kim nerede ne şekilde bu mikroba yakalanacağı belli değil” diye konuştu.

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