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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için çalışma başlattı

İHA

ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için çalışma başlattı

2021 yılında hayata geçirdiği projelerle üyelerinden tam not alan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için geri sayıma başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı çok az odada faaliyete başlayan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin Aksaray’da kurulması için hazırlıklar yapan ve süreci başarı ile tamamlayarak merkezi kurma hakkı elde eden ATSO, proje için açılış tarihini planlamaya başladı.
Konu hakkında açıklama yapan ve ATSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Aksaray’da faaliyete geçirecek olduğumuz, ATSOTAM yani Aksaray Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile iş dünyasının hukuki anlaşmazlıklarında arabuluculuğa yönelmesi ve böylelikle üyelerin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bilindiği üzere, Tahkim, günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük öneme haizdir. Üyelerimizin gerek diğer üyelerimizle gerek yerli yahut yabancı firmalarla yaptıkları sözleşmelere örnek ATSO Tahkim Şartını koymaları olası bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak bakımından önemlidir. Tahkim, birçok ülkede ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Kendi ülkelerini tahkim açısından daha cazip hale getirmek isteyen devletler mevzuatlarının değiştirmiş veya yenilemişlerdir. Ülkemiz, tahkim konusundaki gelişmelere seyirci kalmayarak gerek ulusal mevzuatında yaptığı düzenlemelerle gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarla dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. Mahkemelerin tahkim yargılamasına olan müdahalesinin sınırlanması, tahkim yargılaması süresinin kısalığı, asgariye indirilmiş usuli formaliteler, tarafların serbestçe tahkim yerini belirlemeleri, alanında uzman ve tanınmış hakemlerin varlığı ve yargılamanın gizliliği uluslararası ticaretin aktörlerinin en önem verdikleri konulardır. Tarafların iradelerinin uyuşmasını ön planda tutan, anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve konusunun uzmanı hakemlerce çözümlenmesi için tarafların sözleşmelerine tahkim şartını koymaları amaca uygun bir çözümdür. Bu yüzden üyelerimizin hukuki alanda yaşadıkları sıkıntıların hızlı sürede çözüme kavuşturulması için kurduğumuz Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabulucuk Merkezimizin faaliyete geçmesi ve açılışının yapılması için geri sayım başladı. Açılış takvimimizi planlayarak TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımını sağlayabilecek şekilde hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Özellikle Yeni Yasa’nın çıkması ve Ticari Anlaşmazlıkların merkezlere verilmeye başlanması ile çok büyük önem kazanacak olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezlerinin Aksaray’da örnek teşkil edecek düzeyde Odamızda faaliyete geçirilmesini sevinçle karşılıyor bu projemizin de üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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