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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında pandemi düşüşü

İHA

Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında pandemi düşüşü

1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilen Sultanhanı Kervansarayında pandemi nedeniyle yüzde 80 ziyaretçi düşüşü yaşanıyor.
Sultanhanı İlçe Belediyesi tarafında 2019 yılında restorasyonu tamamlanan Sultanhanı Kervansarayı görkemli mimarisiyle ziyaretçilerine kapılarını açarken, pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında günlük yüzde 80 düşüş yaşanıyor. Dünyanın en büyük kervansarayı olan Sultanhanı Kervansarayına pandemi öncesi günlük bin turist ziyaret ederken, şimdi günlük yaklaşık 200 turist ziyarete geliyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Sultanhanı İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, “Pandemiden önce Sultanhanı Kervansarayımıza günlük ortalama bine yakın yabancı turist ziyaret ediyordu. Tabi pandemi sürecinde Sultanhanı Kervansarayımıza şu günlerde ortalama 200 yabancı turist geliyor. Bu rakam tabi pandemi sonunda da günlük ortalama bin 500, 2 binlere çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.
2017 yılında belediye olarak restorasyona başladıklarını belirten Başkan Solak, “Sultanhanı Kervansarayımızın ciddi anlamda restorasyona ihtiyacı vardı. Biz 2017 yılında dünyanın en büyük kervansarayımızı restorasyon çalışmalarımıza başladık. 2019 sonları doğru da restorasyonumuzu tamamladık. Restorasyon aşamasında da kervansarayımızın kapılarını kapatmadık. Yine turistlerimize, ziyaretçilerimize açık olarak hizmet verdik” diye konuştu.
Dünyanın en büyük kervansarayıyla ilgili yeni proje ve çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Solak konuşmasını şöyle sürdürdü.
“Bazı yeni projelerimiz var. Kervansarayımız o günün şartlarında nasıl yaşatılmışsa, hamamı nasıl yaşatılmışsa, mutfağı. Bunlara uygulama yapacağız şimdi. Sultahanı Kervansarayımız bildiğiniz gibi bir Selçuklu mirası. Selçuklu yemeklerinin sunumunu burada yapacağız. Ahır kısmında Sultanhanı Kervansarayımıza çok güzel bir halı müzesi kazandırmayı düşünüyoruz. İnşallah Sayın Valimiz ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile turizme tekrar kazandırmayı istiyoruz.”

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