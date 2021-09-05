Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor

DHA

Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, inancın ikinci plana atılmaya çalışıldığını belirterek "İnanç, sokakta olmasın, mahallede olmasın, şehirde olmasın ve insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsan ile Allah arasında olsun, evine ve ticaretine, siyasetine, adaletine, yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan oralar adeta aydınlansın. Bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir" dedi.
Aksaray'da Önder İmam Hatipliler Derneği'nce 18'inci İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Kurultayın ikinci gününe katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam hatip neslini anlattı. Erbaş, şunları söyledi:
"İmam hatip nesli, inancı ve vatanıyla mukaddesi nice destanlar yazan, milletimizin yüreğindeki mücadele ruhunun ve azminin duasının temsilcisiyle bir imam hatip nesildir. İmam hatip nesli, İslam'ın ümmeti vasat ya da orta ümmet düşüncesinin ve Anadolu irfanının günümüze yansımasıdır. Bu yüzden imam hatip mefkuresi ve geleneği bu topraklar için tarihi bir öneme sahip olduğu kadar, gelecek tasarrufumuz da odağında yer almaktadır. Müslümanların İslam'ın hakikatine yabancılaştıran İslam coğrafyasını adalete, merhamete, barışa ve huzura, vahdete hasret bırakan temel badirelerdir. Bugün dünyada savaşlar, salgınlar, yoksulluk, terör eylemleriyle umutsuzluk gibi devasa sorunların kuşatması altında, tarihin en zor dönemlerini yaşamaktadır. İnsanlığı kuşatan bütün bu olumsuz tablonun ardında bilgi, inançla hayat tasarrufu ekseninde ortaya çıkan savrulmaların yer aldığı görüyoruz."
'İNSAN İLE ALLAH ARASINDA OLSUN ANLAYIŞI VAR'
İnancın ikinci plana atılmaya çalışıldığını belirten Erbaş "İlmin bütün alanlarında ve insanlığın inkişafına Müslümanlar olarak öncülük etmişiz. Burada dinin, yaşanan hayatla irtibatının zayıflatılması. Bireysel ve sosyal olarak İslam olarak doğru ve gerçekçi olarak pratik çözümler getirilememesi. Bu durum, hayatın içindeki konularda inancın ikinci planda kalmasına, yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır. İnanç, sokakta olmasın, mahallede olmasın, şehirde olmasın ve insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsan ile Allah arasında olsun, evine ve ticaretine, siyasetine, adaletine, yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan oralar adeta aydınlansın. Bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir. Yaşanan hayatın ve bireysel sorunların ve sosyal gerçeklikleri dikkate almayan bir din anlayışının nesiller ve kitleler tarafından kabul görmesi mümkün değildir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-09-05 16:21:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında pandemi düşüşü
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında ...
ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için ...
Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride ...
Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle ...
Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli atıldı Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla atıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli ...
Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle ...
Bakan Gül: “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Allah’a çok şükür imam hatipli birisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı oldu”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı ...
Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor
YEREL HABERLER Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor
Rektör Şahin: “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla kurduğu ilişki üzerinden anlaşılabilir”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.