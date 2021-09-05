TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - İskenderunspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - İskenderunspor: 1

İHA

TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - İskenderunspor: 1

TFF 3. Lig’in ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Hatay ekibi İskenderunspor ile 11 berabere kaldı.

Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Gürcan Gözüm xx, Alican Tez xx, Ayberk Altan xx (Semih İntepe dk. 86 ?), Furkan Gedik xxx (Ahmet Tuna Akıl dk. 46 xx), Burak Çolak xx (Oğuzhan Köseoğlu dk. 74 x), Serkan Yıldız xx, Mervan Yusuf Yiğit xxx (Hasan Gündoğdu dk. 69 xx), Necmi Çoban xx, Fatih Çolak xx
Yedekler: Hasan Çayrak, Hikmet Enes Etlik, Nurullah Serbest
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
İskenderunspor: Ramazan Haklı xx, İsmail Güven xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Osman Şahin dk. 57), Hakan Kuş xx (Burak Temir dk. 77 x), Emre Gemici xx, Enes Soy xx(Aydın Yılmaz dk. 68 x), Ahmet Devret xx, Murat Erdemir xx (Buğra Temel dk. 77 x), Onur Ural xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Metehan Baltacı xx
Yedekler: Muhammet Can Tuncer, Kadir Bilimlier, Buğra Temel, Fadıl Kocaoğlu
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Fatih Çolak (68 Aksaray Belediyespor dk. 63) Osman Şahin (İskenderunspor 90.dk)
Sarı kartlar: Enes Soy (İskenderunspor), Necmi Çoban (68 Aksaray Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya ...
Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında pandemi düşüşü
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük kervansarayında ziyaretçi sayısında ...
ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER ATSO bir projeyi daha üyelerine kazandırmak için ...
Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: “Aşılamada G20 ülkelerini geride ...
Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle ...
Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli atıldı Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla atıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da Selçuklu Külliyesi’nin temeli ...
Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle ...
Bakan Gül: “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Allah’a çok şükür imam hatipli birisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı oldu”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı ...
Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor
YEREL HABERLER Kadın Aktivite Merkezlerinde atıklar sanata dönüşüyor
Rektör Şahin: “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla kurduğu ilişki üzerinden anlaşılabilir”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.