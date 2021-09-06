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Okula başlayan minik öğrencilerden “Aşı olun” çağrısı

İHA

Aksaray'da 20212022 Eğitim Öğretim yılı Vali Hamza Aydoğdu'nun okul çanı çalmasıyla başlarken, minik öğrenciler okullarını özlediklerini ve kapanmasını istemediklerini belirterek, "Aşı olun" çağrısında bulundu.

Okula başlayan minik öğrencilerden “Aşı olun” çağrısı

Aksaray’da 20212022 Eğitim Öğretim yılı Vali Hamza Aydoğdu’nun okul çanı çalmasıyla başlarken, minik öğrenciler okullarını özlediklerini ve kapanmasını istemediklerini belirterek, “Aşı olun” çağrısında bulundu.
Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da 20212022 eğitim öğretim yılı yapılan törenle başladı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen törende minik öğrenciler okul bahçesinde folklor gösterisi yaptı. Öğrencilerden oluşan mehteran takımının verdiği mini konser ise renkli görüntülere sahne oldu.
Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksarayımız 83 bin öğrenicisi, 6 bin 550 öğretmeni ile 20212022 eğitim öğretim yılına hazırdır. Aksaray ili eğitim anlamında alt yapısıyla, dersliğiyle, teknolojisiyle Türkiye’nin modern illerinden birisidir. Çocuklarımızın okullarda sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görebilmesi için sizlerde istirhamım, çevremizdeki bütün insanların aşı olmaları konusunda gerekli uyarılarımızı yapalım. İnşallah bugün burada birlikte açtığımız bu okullarımızı sadece ara tatil ve sene sonunda kapatırız diye düşünüyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu protokol üyeleri ile birlikte eline aldığı okul çanını çalarak ilk ders zilini çaldı. Ardından minik öğrenciler sınıflarına koşarken, Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri tedbirler kapsamında okul içerisine girmedi.
Okulları açılmasıyla büyük mutluluk duyduklarını belirten minik öğrenciler okulları kapanmasını asla istemediklerini belirterek, “Çok mutluyuz. Çok iyi oldu. Okullarımızın kapanmasını istemiyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz. Bunun için herkes aşısını yaptırsın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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