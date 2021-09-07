ASÜ, THE 2022 listesine girebilen üniversitelerden birisi oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Dünya Üniversite Sıralaması 2022” sonuçlarına göre Aksaray Üniversitesi’nin 201+ puan bandında yer aldığını söyledi.

Türkiye’den 66 üniversitenin yer alabildiği sıralamada olan ASÜ, aynı zamanda 99 ülkeden listeye girebilen bin 662 üniversite arasında da yer alma başarısı gösterdi. İngiltere merkezli faaliyet gösteren ünlü derecelendirme kuruluşu THE, yükseköğretim kurumlarına ilişkin sıralamalarını “eğitim,” “araştırma,” “atıf,” “uluslararası görünüm” ve “sanayi gelirleri” ana başlıkları ve bunlara bağlı toplam 13 performans göstergesini baz alarak hazırlıyor. Bu yıl 14 milyonun üzerinde araştırma yayını ve 108 milyonun üzerinde alıntı analiz edildi. ASÜ, 1201+ puan bandında yer alarak, akademik anlamda değerli bir başarıya daha imza atmış oldu. Çeşitli derecelendirme kuruluşlarının yayımladığı listelerde ASÜ’nün de yer almasının akademik performansa dair başarının somut bir göstergesi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “ASÜ hem sadece kriterleri karşılayabilen üniversitelerin değerlendirildiği bir listede üst basamaklarda yer almış hem pek çok kıdemli ve yaşıt üniversitenin üzerinde bir başarı göstermiş hem de sıralamada istikrarlı biçimde yer almaya devam etmiştir. Bu açılardan bakıldığında, böylesi kıymetli bir listede yer alıyor olmanın önemi artmaktadır” dedi.

Prof. Şahin, başarının bir ekip işi olduğuna dikkat çekerek, “Yaptıkları çalışmalarla akademik performansın artmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bugünün dünden, yarının da bugünde daha iyi olması adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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