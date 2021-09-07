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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer’den sosyal konut müjdesi

İHA

Başkan Dinçer’den sosyal konut müjdesi

Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer’in seçim vaatleri arasında olan dar gelirli aileler ile esnaf ve sanatkarlar için yapılacak sosyal konut projesinin ihalesi yapıldı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapılacak 694 adet sosyal konut müjdesini sosyal medya hesaplarından duyurdu ve “Halkımıza vaat ettiğimiz bir projemizi daha hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Aksaray’a yapılması planlanan 694 adet konutun ihalesi tamamlandı. İnşaat çalışmalarının yakın zaman içerisinde başlayacağı bildirildi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, sosyal konut projesinin seçim vaatleri arasında bulunduğunu açıklayarak “Biz göreve gelmeden önce bu proje için söz vermiştik. Hamdolsun ki projemiz sonuçlandı. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı” dedi.
Sosyal konut alanı olarak yapılan fizibilite çalışmaları sonunda İstiklal Mahallesini belirlediklerini hatırlatan Başkan Dinçer, “Biz daha önce sosyal konutların İstiklal Mahallemize yapılacağını açıklamıştık. TOKİ Başkanımızın Aksaray ziyaretinde kendisi ile belirlediğimiz bu alanda incelemede bulunmuştuk” değerlendirmesinde bulundu. TOKİ’nin gelenekten geleceğe adını verdiği proje ile Aksaray’da yapılacak konutlarda modern ve yöresel mimari konseptini kullanacak. Yapılacak konutların zemin seviyesinde taş cephelerde ise ahşap görünümlü kaplama kullanılacak. Başta Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere Anadolu medeniyetlerini yansıtan kültürel mirastan izler taşıyacak.
Başkan Dinçer, “Seçim vaatlerimizden biri olan dar gelirli ailelerimize ve esnaf sanatkârlarımıza konut projemizin müjdesini vermek istiyorum. Projemiz, sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla şehre değer katacak. Yeni bir cazibe merkezini daha Aksaray’ımıza kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve güzelleşen şehrimize yöresel mimari ile yapılacak sosyal konutumuz, şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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