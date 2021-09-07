Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

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Aksaray’da rampa indiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada 4 lastiği de patlayan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi üst geçidinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Antalya’ya çalışmak için giden Ahmet Ç. (26) idaresindeki 49 F 0545 plakalı Opel marka otomobil, üst geçitten iniş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobilin 4 lastiği de patladı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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