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Gençlerin roketleri TEKNOSEFT 2021 Roket Yarışması kapsamında gökyüzüne fırlatıldı

İHA

Gençlerin roketleri TEKNOSEFT 2021 Roket Yarışması kapsamında gökyüzüne fırlatıldı

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen, TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması’nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlarından oluşan 80 takımdan 13’ü yarışmanın 9. gününde roketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın eşliğinde gökyüzüne ateşledi.
Aksaray Tuz Gölü’nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması’nın dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması’nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor. 80 takımdan 13’ü tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın eşliğinde gökyüzüne fırlatıyor.

Bakan Varank ve TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, takımların masalarını ziyaret etti
Bakan Varank, Bakan Yardımcısı Kacır ve TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, Roket Yarışması’nın 9. gününde roketi fırlatılacak takımların masalarını ziyaret ederek, takım liderleri ile görüştü. Görüşmede, Bakan Varank tarafından takımlara, yarışmaya nasıl hazırlandıkları, birincilik hedefleri, roketlerin detayları gibi sorular yöneltildi. Ayrıca Varank ve Bayraktar takımların roketlerini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her kategori için 60 bin liralık ödül
Yarışmacılar, Lise, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirmeye tabi tutuldu. Ayrıca, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de verilmesi hedefleniyor. Roket Yarışması kapsamında Lise, Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa olmak üzere her bir kategori için birincilik ödülü 60 bin, ikincilik ödülü 50 bin, üçüncülük ödülü ise 40 bin lira olarak belirlendi. Bu ödüllerin yanı sıra roket fırlatmada başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın enerjilerini en iyi yansıtan takımlara En İyi Takım Ruhu Ödülü, tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve ölçütler gözeterek oylama yöntemiyle ise en iyi tasarıma sahip takıma En Özgün Tasarım Ödülü verilecek.
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Roket Yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini 2126 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.

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