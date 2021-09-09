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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: “AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz” “Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonuna çalışıyoruz”

İHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: “AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz” “Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonuna çalışıyoruz”

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Aksaray’a gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli torpidosuyla ilgili verdiği müjdede, “AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz. Bu yeni bir müjde olarak verebiliriz. Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonuna çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak yeni bir modelimizin çıkmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Roketsan sponsorluğu ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan roket yarışları bugün yapılan atışlarla son buldu. Roket atışlarının son gününe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı.
Öğrencilerle görüşüp çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Prof. Dr. Demir, “Aksaray'da TEKNOFEST'in roket yarışmalarının son günündeyiz. Hem heyecanlar hem de roketlerimiz yüksek irtifa yapmış durumda. TEKNOFEST'in doğurduğu heyecan, oluşturduğu sinerji Savunma Sanayi için aslında çok bir kaynak. Bizim savunma sanayii olarak bu yarışmalardan ve TEKNOFEST'ten sonra aslında ne yapılması gerektiğiyle ilgili de yüksek bir değerde olmamız gerekiyor ve oluyoruz. Burada yarışmaya katılan çocuklarımızın yakından takibi yapılıp daha sonra şirketlerimizde işe alınmasını, bilgi ve tecrübelerini gerçek hayata aktarmalarını hedefliyoruz. Eskiden yarışmaya katılan 20'den fazla arkadaşımız şu anda Roketsan'da görev alıyorlar, diğer şirketlerimizle ilgili de temaslar var. Torpido çalışmalarımız var. Seyir füzesi çalışmalarımız var. Deniz altına atılabilen seyir füzesi 2 roket motoru kullanma durumu var. Daha sonra seyir füzesine dönüştürülme durumu var. Buradaki çalışmalar hep bunun alt yapısını oluşturacak. AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir güç olarak verebiliriz. Yine Atmaca füzemizin deniz altında kullanılan versiyonuna çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili yeni bir çalışmamız devam ediyor. Kısacası bu çalışmalarımızı devam ettirecek güç ve enerjide bu yarışmalardaki arkadaşlarımızdan çıkıyor” diye konuştu.

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